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Производство ярославского молока увеличилось на 10,8%

Предприятия Ярославской области в 2023 году на 10,8% увеличили количество произведенного молока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По данным правительства, с января по сентябрь в регионе было выпущено 293,4 тыс. тонн молока. Молочное стадо с начала года увеличилось на 52 тыс. голов, что на 1,1% больше, чем в 2022 году. В том числе до 5,3 тыс. голов увечилось поголовье коров на сельхозпредприятии ООО «Красный маяк» в Ростовском районе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сейчас регион обеспечивает себя молоком на 130%, при этом спрос на него снижается. Поэтому в области хотят реализовать проект «Школьное молоко», в рамках которого каждому школьнику на обеде будут выдавать по стакану молока. Это поможет повысить популярность молока у молодежи и отучить новое поколение от газировок, считает министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрий Фомин.

Алла Чижова

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