Президент FIFA: чемпионат мира по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино сообщил, что чемпионат мира 2034 года состоится в Саудовской Аравии. Страна стала единственным кандидатом на проведение мундиаля, поэтому получила это право на безальтернативной основе.

«Величайшее шоу на земле организуют в 2026 году Канада, Мексика и США — в Северной Америке. Следующие два чемпионата мира пройдут в Африке (Марокко) и Европе (Португалия, Испания), три матча в честь юбилея пройдут в Южной Америке (Аргентина, Парагвай, Уругвай) в 2030 году, а также в Азии (Саудовская Аравия) в 2034 году»,— написал господин Инфантино на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ).

Ранее, помимо Саудовской Аравии, претендовать на проведение чемпионата мира-2034 собиралась Австралия, однако власти страны решили отозвать свою заявку. После этого конкурентов у саудовской заявки не осталось.

Саудовская Аравия будет четвертым представителем футбольной Азиатской конфедерации принимающей мундиаль у себя в стране. В 2002 году Япония и Южная Корея совместно провели этот турнир. В 2022 году чемпионат мира по футболу состоялся в Катаре.

Александр Кислов