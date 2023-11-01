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Коммерсантъ FM
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Бизнес о концепции развития контроля и надзора

В деловых объединениях планы правительства по развитию сферы контроля и надзора поддерживают. Первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян отмечает, что фокус внимания к реформе контроля и надзора не снижается. «Реформа КНД идет, но ее реализацией надо управлять»,— говорит она, отмечая упорядочивание в концепции трех важных процессов.

Первый — это управление рисками, собственно риск-ориентированный подход, именно то, ради чего затевалась реформа. Активность проверок и степень контроля зависят от категории риска контролируемого лица. Теперь процесс присвоения категории управляемый: предприниматель может повлиять на категорию и обеспечить себе более низкую, а контролер — добиться ее повышения. «Подобные практики уже существуют за рубежом, но так технологично, как у нас, они не реализованы. Участниками процесса у нас являются не только органы контроля, но и подконтрольные. Двусторонний процесс обеспечит объективность, поэтому можно признать, что у нас будет одна из лучших государственных систем управления рисками»,— считает госпожа Блудян.

Второй процесс — разработка индикаторов риска. В условиях моратория на большинство проверок (за исключением объектов чрезвычайно высокого и высокого риска) индикаторы риска стали инструментом, который позволял назначать внеплановые проверки и пресекать нарушения. «Все индикаторы риска органы контроля определяли самостоятельно без консультаций с бизнесом. Это был важный процесс, нужно было ускоренно такие индикаторы разработать. Но теперь у нас есть возможность подойти к процессу взвешенно. Проект распоряжения позволяет в следующем году скорректировать эти индикаторы»,— отмечает она. Так, на базе «Опоры России» совместно с Минэкономики уже до конца 2023 года пройдет 15–18 совещаний с участием профильных ассоциаций (их в «Опоре России» 110), представителей аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей со всех регионов, а также других бизнес-объединений. Результаты этих совещаний по индикаторам риска станут основой для изменений в 2024 году.

Третий процесс — утверждение добросовестности подконтрольного лица. Как поясняет Марина Блудян, каждый орган контроля должен применять формулу определения категории риска и учитывать в ней добросовестное поведение лица. Среди признаков добросовестности эксперт отмечает автоматизацию контроля рисковых факторов, участие в саморегулируемых организациях, а также добровольное страхование ответственности. «Органы контроля должны учитывать добросовестное поведение подконтрольных лиц. Если предприниматель проводит регулярные самообследования, предоставляет эти данные инспектору, автоматизирует процесс отчетности, если он состоит в саморегулируемой организации, соблюдает ее стандарты и подвергается процедурам контроля такой организации, если страхует ответственность и получает оценку уровня риска со стороны инспектора страховой организации, заинтересованного в качестве такой экспертизы, то предприниматель может рассчитывать на более низкую категорию риска в рамках системы КНД»,— полагает она.

Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева считает, что реализация концепции в представленном виде будет значительным шагом от все еще имеющих место субъективных экспертных оценок и усмотренческих решений проверяющего к системе четких и понятных регламентов. Развитие управления рисками и создание четкой системы категорирования объектов контроля с возможностью снижать категории риска, с большим числом индикаторов риска и «калькулятором рисков» будут снижать масштаб коррупциогенности контрольно-надзорной деятельности. Развитие сервисов профилактики нарушений поможет одновременно снизить нагрузку на контрольно-надзорные ведомства и повысить уровень правовой грамотности и ответственности предпринимателей.

Эксперт обращает внимание на предложение авторов концепции внести в закон о контроле положение о соглашениях по устранению нарушений, которое будет исключать привлечение бюджетных учреждений и должностных лиц к административной ответственности. «Полагаем, было бы справедливо и оправданно, чтобы аналогичная норма вводилась бы и для коммерческих, и некоммерческих организаций, особенно, когда речь идет о малом и микробизнесе, о недавно зарегистрированных компаниях, социально значимых проектах. При этом речь ни в коем случае не идет об индульгенции для таких компаний, высокие риски для жизни и здоровья людей должны строго пресекаться»,— говорит эксперт.

По словам Екатерины Авдеевой, пресечение нарушений в рамках КНД нередко уберегает от последствий, которые могут быть основанием для возбуждения уголовных дел, например, если нарушения требований пожарной безопасности или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, привели к ущербу здоровью или смерти по неосторожности. «Поэтому четкие регламенты КНД с риск-ориентированным подходом — это снижение административного давления и профилактика уголовно-правовых рисков»,— констатирует эксперт.

Диана Галиева

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