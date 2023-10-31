Победу «Зениту» над «Крыльями Советов» принес гол Ивана Сергеева

ФК «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в Кубке России. Матч 6-го тура закончился проигрышем самарцев со счетом 1:0 из-за гола Ивана Сергеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Футболисты из петербургского клуба вышли на поле сразиться с гостями на «Газпром Арене». После поражения самарцев в матче с действующим чемпионом России в РПЛ спортсмены сразу же на первой минуте стали реализовывать атаку по воротам «Зенита», но это не дало результатов. В целом, в первом тайме «Крылья Советов» были более активные, чем их соперники.

Второй тайм для петербургского клуба уже оказался результативным. Ивану Сергееву удалось реализовать гол, но его отменили из-за игры рукой Александра Коваленко. Со второй попытки Сергеев (88 минута) отправил мяч в ворота, чем обеспечил победу своим коллегам по клубу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футбольный клуб в этом сезоне стал слабее, если сравнивать с эмоциональной точки зрения и с позиции составов.

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