Семак заявил, что «Зенит» в этом сезоне стал слабее, чем год назад

Петербургский «Зенит» стал в этом сезоне слабее с эмоциональной точки зрения и с точки зрения состава. Об этом в ходе пресс-конференции после матча с грозненским «Ахматом» заявил главный тренер команды Сергей Семак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Конечно, "Зенит" подсел. Естественно, с точки зрения эмоциональной и с точки зрения состава, по сравнению с прошлым годом мы стали слабее. Перестраиваемся по ходу сезона: сначала одна схема, потом другая. Системообразующие игроки то есть у нас, то кто-то ушел <...> Поэтому приходится каким-то образом перестраиваться. Будем двигаться», — цитирует господина Семака пресс-служба ФК «Зенит».

Также главный тренер сине-бело-голубых похвалил находящийся на первом месте в таблице ФК «Краснодар», отметив, что южане набрали приличный ход и заслуженно лидируют в чемпионате России. При этом, по словам Сергея Семака, «сезон в самом разгаре», и «Зенит» сделает все возможное, чтобы вновь стать чемпионом.

«Ъ-СПб» писал, что накануне «Зенит» со счетом 2:1 обыграл грозненский «Ахмат» в 13-м туре Российской премьер-лиги.

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