ХК «Сочи» снова проиграл «Динамо»

Хоккейный клуб «Сочи» снова проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча закончилась со счетом 2:5.

У победителей отличились Никита Гусев (30-я минута), дубли оформили Джордан Уил (14, 51) и Дмитрий Рашевский (60). У сочинцев шайбы забили Джереми Бракко (7) и Марат Хуснутдинов (28).

Матч запомнится тем, что Никита Гусев забросил 200 шайб в лиге. В итоге он стал 11-м игроком в истории КХЛ, которому это удалось.

«Сочи» в третий раз за сезон проиграли «Динамо». Обыграть москвичей команда не может с декабря 2017 года. Сейчас «Динамо» набрало 37 очков и занимает первое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Сочи» с 25-ю очками остается на шестой строчке.

30 октября встреча команд также закончилась проигрышем «леопардов». На своем льду сочинцы забили лишь одну шайбу, противники — шесть.

Татьяна Ручкина

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