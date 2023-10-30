ХК «Сочи» проиграл московскому «Динамо» с разгромным счетом

Хоккейный клуб «Сочи» проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча закончилась со счетом 1:6.

Единственную шайбу сочинской команды забросил Сергей Попов на 32-й минуте. У победителей отличились Седрик Пакетт (27-я и 41-я минуты), Павел Кудрявцев (38-я), Эрик Делл (48-я), Андрей Миронов (55-я) и Илья Каблуков (58-я).

«Сочи» занимает шестую строчку в таблице Западной конференции с 25 очками после 23 встреч. «Динамо» благодаря победе над «Сочи» обошло «Спартак» и возглавило Западную конференцию, набрав 35 очков в 24 играх. В следующем матче, который пройдет 31 октября, команды снова сыграют друг с другом в Сочи.

Татьяна Ручкина

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