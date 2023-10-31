«Яхтинг – это новый вид туризма»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Спикер бизнес-завтрака, основатель парусного клуба NAVETRU Константин Муругов и один из основателей КубА Клуба Александр Полиди



Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 26 октября провели очередной бизнес-завтрак. Спикером мероприятия стал руководитель филиала группы «Зетта Страхование» в Краснодаре (бывшая швейцарская компания «Цюрих»), основатель парусного клуба NAVETRU Константин Муругов. Участникам бизнес-завтрака предприниматель рассказал о тонкостях страхового бизнеса и яхтенном спорте.

Вырос Константин Муругов в станице Октябрьской Крыловского района, где сейчас является председателем местного Совета депутатов. В молодости предприниматель занимался политикой, был заместителем главы района, однако в 25 лет госслужбу сменил на бизнес и пошел в страхование, где работает и по сей день.

«Я всю жизнь делаю две вещи: либо что-то достаю из глубокой проблемы, либо создаю с нуля. В тот момент это было по сути создание с нуля – в начале двухтысячных годов наблюдалось быстрое развитие рынка страхования – появились ОСАГО, автокредиты, ипотека. Все это так или иначе было связано со страхованием. Я быстро вырос до заместителя директора филиала страховой компании «Россия». Мы стали топ-2 в Краснодарском крае», – рассказал Константин Муругов.

Участники бизнес-завтрака



Позже предприниматель возглавил филиал компании «Зетта Страхование» (ранее швейцарская компания «Цюрих»). В тот момент – в 2014 году – иностранцы продали компанию российским инвесторам, на этом этапе филиал работал в убыток. За полтора года филиал вывел «в плюс».

«За это время создана команда профессионалов, способная решать любые задачи, и мы ее постоянно увеличиваем. Я противник мнения о том, что все должно держаться на собственнике или руководителе, нужно максимально делегировать, при этом контролировать KPI по целям и динамику их выполнения. В отпуске, особенно на регатах, я часто наблюдаю, как другие бизнесмены сидят в телефонах, решают какие-то вопросы постоянно. Я им говорю, что это неправильно, и нужно учиться делегировать», – отмечает Константин Муругов.

Константин Муругов рассказал гостям мероприятия также о своем хобби, которое со временем превратилось в профессиональную деятельность – парусном спорте. Предприниматель быстро прошел путь от любителя до профессионала, создал ассоциацию по развитию яхтенного туризма и спорта, собственный парусный клуб NAVETRU, занимается вопросами развития яхтинга на краевом и федеральном уровне, устраивает регаты разного формата на черноморском побережье и за рубежом. Господин Муругов активно взаимодействует с властью в вопросах развития яхтенного туризма и спорта, как направления с большим потенциалом.

Александр Полиди, Константин Муругов и один из основателей КубА Клуба Алексей Пшеничный



«Каждый день мы проводим тренировки, мастер классы, а в выходные стараемся проводить активности как для новичков, так и для опытных спортсменов. Только за этот год приехали четыре тыс. человек. Большинство из них – 90% – ехали именно за яхтингом, либо попробовать первый раз, либо повысить свои навыки участвуя в регатах, морских походах. Большой интерес от бизнеса по проведению корпоративных мероприятий, тимбилдингов. Яхтинг – это новый вид активного туризма и спорта, который набирает все большую популярность, причем у нас этим можно заниматься круглый год. В планах расширение присутствия, увеличение флота, создание IT-платформы для яхтинга. Это сложный и новый бизнес, нюансов много, так же, как и перспектив», – рассказал предприниматель.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram