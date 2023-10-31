Ущерб природе Краснодара от незаконных свалок превысил 292 млн рублей

Вред окружающей среде от несанкционированного размещения отходов в поселках Индустриальный и Победитель оценили более чем в 292 млн руб. В пресс-службе Росприроднадзора сообщили, что специалисты провели в столице Кубани уже 96 выездных обследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

Лабораторные исследования взятых проб почвы показали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Собственникам участков, на которых выявлены незаконные свалки, ведомство направило письма о добровольном возмещении ущерба почвам, а также предостережения о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. Если они не возместят ущерб, Росприроднадзор обратится с иском в суд.

Инспекторы Росприроднадзора выезжали на места совместно с сотрудниками УМВД по Краснодару. В итоге они направили в полицию для предъявления виновным лицам документ об ущербе на сумму 16,6 млн руб.

Татьяна Ручкина

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