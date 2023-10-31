Золото на любителя

В третьем квартале спрос на золото сократился в годовом выражении на 6%, до 1147 тонн. Вместе с тем это лучший квартальный результат этого года. Стабильно высокий интерес к металлу сохраняется со стороны ювелирной отрасли и промышленности. Хотя центробанки и нарастили покупки, но они все еще не дотягивают до рекордных значений третьего квартала 2022 года. Также растет интерес к золоту со стороны частных инвесторов из развивающихся стран: Индии, Китая и России, но продажи со стороны ETF сдерживают инвестиционный спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным World Gold Council (WGC), производство золота в мире в третьем квартале 2023 года достигло 1267 тонн, что на 6% выше прошлогоднего показателя. При этом первичная добыча драгоценного металла хотя и обновила исторический максимум, достигнув 971,1 тонны, но увеличилась лишь на 2%. Вторичная переработка принесла еще 288,8 тонн золота, поднявшись за год на 8%. При этом спрос на благородный металл (без учета внебиржевого рынка) сократился за год на 6%, до 1147 тонн.

По оценкам WGC, в третьем квартале нарастили покупки металла центральные банки, в сумме купившие 337,1 тонны золота, что почти вдвое выше показателя второго квартала. Вместе с тем этот результат на 27% меньше, чем годом ранее, тогда на фоне высокой инфляции и заморозки части резервов Банка России приобрели максимальный объем металла (см. “Ъ” от 2 ноября 2022 года).

Стабильно высокий интерес к золоту сохраняется со стороны ювелирной отрасли и промышленности.

По итогам третьего квартала на них пришлось соответственно 578,2 тонны и 75,3 тонны, что немногим ниже потребления за аналогичный период 2022 года, но на 17% и 7% выше показателя второго квартала.

Инвестиционный спрос в третьем квартале составил 157 тонн, что почти на 40% ниже результата второго квартала, но более чем в полтора выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой разброс цифр связан с колебаниями спроса на металл со стороны ETF, которые по итогам минувшего квартала сократили вложения почти на 140 тонн, что более чем на 100 тонн меньше продаж в третьем квартале 2022 года.

В WGC отмечают снижение спроса на благородный металл и со стороны частных инвесторов.

За минувший квартал вложения в слитки и монеты составили 296,2 тонны, что на 7% выше показателя второго квартала, но на 14% меньше, чем за аналогичный период минувшего года. За год резко изменились региональные предпочтения. Данные WGC свидетельствуют о резком сокращении спроса на золото со стороны частных инвесторов из Европы, по итогам квартала они приобрели только 30 тонн, что почти на 60% ниже покупок годом ранее. «Европейская экономика уже год балансирует на грани рецессии, а высокая инфляция и высокие процентные ставки ограничивают расходы потребителей на изделия из золота»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Вместе с тем нарастили инвестиции в драгоценный металл в развивающихся странах. В частности, в Китае спрос на слитки и монеты вырос на 16%, до 83,1 тонны, в Индии — на 20%, до 54,5 тонны. В этих странах золото выступает традиционным способом сбережения. «В Индии и Китае покупка золота, например, к свадьбе — это разовое событие за всю жизнь, и рост цены даже на 10–15% не заставит людей передумать»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Повышенному интересу китайцев может способствовать ухудшающиеся перспективы роста экономики и геополитическая неопределенность из-за ухудшения отношений США—КНР. «Фондовый рынок Китая не растет, а рынок недвижимости стагнирует. Поэтому многие китайцы выбирают золото как инструмент инвестирования и инструмент страховки от рисков»,— отмечает господин Васильев.

В общем тренде развивающихся стран оказались и российские частные инвесторы, увеличившие вложения на треть, с 6,5 тонны до 8,5 тонны. В ВТБ отметили, что с начала года в виде слитков было реализовано 50 тонн металла, что на 56% выше показателя аналогичного периода 2022 года. Сейчас в банке отмечают, что спрос на физическое золото стал умеренным, в том числе в связи с насыщением рынка. «Интерес к золоту в целом все равно сохранится, и у него еще есть потенциал роста в цене, что может привлечь инвесторов»,— считают в ВТБ.

Виталий Гайдаев