Золото уходит в резервы

В третьем квартале центробанки преимущественно развивающихся стран приобрели в свои резервы рекордный объем золота. За квартал они выкупили почти 400 тонн металла. Также растет интерес к золоту частных инвесторов и ювелиров, но котировки сдерживают рекордные продажи биржевыми фондами. До конца года цены будут держаться в текущем диапазоне $1,6–1,7 тыс. за унцию, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным World Gold Council (WGC), производство золота в мире в третьем квартале выросло лишь на 1%, до 1215,2 тонны. При этом потребление металла увеличилось на 28%, до 1181,5 тонны. Основной причиной роста спроса стало резкое увеличение покупок металла центробанками. По оценкам WGC, в третьем квартале они купили рекордные 399,3 тонны (в четыре раза больше, чем годом ранее), а их доля в спросе достигла трети.

С начала года центробанки приобрели 673 тонны, максимальный объем с 1967 года.

Крупнейшими покупателями, раскрывшими показатели, стали центробанки Турции (30 тонн), Узбекистана (26 тонн), Катара (15 тонн). Покупатели еще более 300 тонн не раскрываются.

Как поясняет WGC, не все регуляторы сообщают о золотых запасах, а часть из них делает это с задержкой. Так, Народный банк Китая в 2009–2015 годах купил более 600 тонн золота, а объявил об этом только в середине 2015 года, показав рост запасов металла в 1,5 раза, до 1658 тонн. В следующие три года он регулярно сообщал об операциях, но с конца 2019 года вновь перестал.

ЦБ РФ был ключевым участником рынка с 2014 до начала 2020 года, выкупив за это время 1,24 тыс. тонн золота и доведя его объем в золотовалютных резервах (ЗВР) почти до 2,3 тыс. тонн. Однако, как отмечают золотодобытчики, в настоящее время российский регулятор не покупает металл.

«На внутреннем рынке сложилась ситуация, когда ЦБ не ведет закупок золота, а коммерческие российские банки используют необоснованные понижающие дисконты»,— отмечает глава союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба. В середине октября зампред ЦБ Алексей Заботкин на совещании в Совете федерации заявил, что регулятор покупал золото в марте—апреле для стабилизации ситуации, но впоследствии прекратил, в том числе потому что это создает «дополнительный импульс к росту денежной массы».

Высокий интерес к металлу со стороны центробанков поддерживают рекордная инфляция и риски рецессии мировой экономики, отмечают аналитики. Золото выглядит доступным на фоне значительно подорожавшего доллара «и может играть стабилизирующую роль», отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Вместе с тем выросли геополитические риски. «Прецедент с заморозкой ЗВР РФ увеличил риски хранения резервов в ведущих валютах. Поэтому для регуляторов сейчас максимально актуален вопрос диверсификации активов»,— уточняет портфельный управляющий «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Рост инфляции в мире подстегивает интерес к благородному металлу и со стороны частных инвесторов. По данным WCG, в виде слитков и монет в третьем квартале было выкуплено почти 245 тонн золота, на 36% выше показателя третьего квартала 2021 года. Высокий интерес к золоту отмечается и со стороны россиян, которые, по данным WCG, за квартал купили 6,5 тонны металла, а с начала года — свыше 20,5 тонны (в пять раз выше показателя прошлого года).

В то же время ETF сократили вложения в металл на 227 тонн, тогда как годом ранее выкупили свыше 271 тонны. Это сдерживает рост цен на золото.

Более того, по итогам третьего квартала 2022 года его стоимость снизилась на 8%, до $1659 за тройскую унцию. По данным Investing.ru, во вторник цены закрепились возле отметки $1644 за унцию.

В ближайшее время высокий интерес к золоту центробанков и частных инвесторов сохранится, считают участники рынка. Этому будут способствовать инфляционные, макроэкономические и геополитические риски. В ювелирном сегменте дальнейшего роста потребления не ожидают. Отрасль, поясняет Валерий Емельянов, чувствительна к росту доходов населения, особенно в крупных развивающихся странах (Индия, Китай), а там сейчас наблюдается замедление роста экономики.

Инвестиционный спрос на металл со стороны ETF будет определяться дальнейшими шагами ФРС по увеличению ставки. «Вполне вероятно, что ФРС может взять паузу в цикле повышения для того, чтобы, во-первых, дать время для понимания эффекта уже сделанных шагов, а во-вторых, избежать резкого снижения экономической активности»,— отмечает Дмитрий Скрябин. По мнению Валерия Емельянова, до конца года золото будет колебаться в диапазоне $1600–1700 за унцию.

Виталий Гайдаев, Евгений Зайнуллин