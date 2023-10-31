Совет мусульман США потребовал от Байдена способствовать прекращению огня в Газе

Национальный мусульманский демократический совет США призвал президента Джо Байдена использовать свое влияние на Израиль для прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, если Джо Байден не сделает этого, Национальный мусульманский демократический совет пообещал повлиять на миллионы мусульманских избирателей, чтобы те не голосовали за него на президентских выборах в 2024 году.

«Безоговорочная поддержка вашей администрации, включающая финансирование и вооружение, сыграла значительную роль в увековечивании насилия, приводящего к жертвам среди мирного населения, и подорвала доверие избирателей»,— говорится в обращении совета.

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом поддерживает Израиль в необходимости продолжать боевые действия, пока палестинский «Хамас» не перестанет представлять угрозу. Это заявление было сделано после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о третьем этапе войны с «Хамасом».

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Анастасия Ларина