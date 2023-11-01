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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня день рождения у президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко

Станислав Шевченко

Станислав Шевченко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Станислав Шевченко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент АО «Группа "Сафмар"» Михаил Гуцериев:

— Уважаемый Станислав Владимирович! Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения! Добившись значительных успехов в спортивной карьере, Вы продолжили жить волейболом — игрой, любовь к которой вместе с Вами разделяют миллионы россиян. Сегодня Вы являете собой пример эффективного руководителя, яркого лидера, настоящего подвижника, чья созидательная энергия и энтузиазм вносят неоценимый вклад в развитие волейбола в нашей стране. Благодаря Вашей искренней увлеченности своим делом уже много лет в России совершенствуется инфраструктура для профессиональных спортсменов и любителей, проводятся соревнования высочайшего уровня, пополняются ряды детских и юношеских школ. Уверен, что впереди у Вас и всего отечественного волейбола будет еще много свершений и побед! Желаю Вам крепкого здоровья, позитивных эмоций и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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