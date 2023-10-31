Продажи Prada растут, несмотря на снижение спроса в США

Сегодня итальянский модный дом Prada Group сообщил, что по итогам третьего квартала продажи выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по итогам первых девяти месяцев — на 17%, до €2,9 млрд. Продажи товаров самого бренда Prada с начала года увеличились на 13%, а продажи входящего в Prada Group бренда Miu Miu — на 49%.

Таких результатов Prada Group удалось достичь, несмотря на снижение спроса в регионе Северная и Южная Америка — с начала года продажи там сократились на 1%. В свою очередь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи с начала года увеличились на 21%, в Европе — на 17%, на Ближнем Востоке — на 12%. Рост был отмечен во всех категориях товаров Prada Group: готовая одежда — на 32%, кожаные изделия — на 7%, обувь — на 16%.

После публикации результатов деятельности за третий квартал и первые девять месяцев года акции Prada Group подорожали на 2,5%.

Евгений Хвостик