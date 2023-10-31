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Коммерсантъ FM
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Пост гендиректора «Абрау-Дюрсо» заняла Елена Зарицкая

Совет директоров Группы компаний «Абрау-Дюрсо» принял решение о смене генерального директора ПАО «Абрау-Дюрсо». С 1 ноября эту должность займет Елена Зарицкая, ранее возглавлявшая инвестиционную деятельность группы. Экс-гендиректор компании Владимир Масловский, занимавший должность на протяжении десяти лет, уволился по собственному желанию, говорится в пресс-релизе на сайте группы.

Согласно пресс-релизу компании, Елена Зарицкая с 2020 года является членом совета директоров ГК «Абрау-Дюрсо», на протяжении 25 лет она занимала высокие должности в российских частных и государственных компаниях. Одним из ее крупных проектов в отрасли стала покупка активов винодельни «Юбилейная» в 2020 году.

В пресс-релизе также сообщается, что СД группы принял решение о создании двух новых структур в рамках группы. Одна из них — Центр управления производственными активами группы «Абрау Бев» — будет содержать в себе активы по производству и продаже вин, алкогольных и безалкогольных напитков. Ее руководителем станет Олег Петько, который до этого являлся руководителем Торгового дома «Абрау».

Вторая структура — Центр управления туристическими проектами группы «3Э (Эко-Эно-Этно)» — будет возглавляться членом СД Ириной Гонаровой, до этого занимавшей должность вице-президента ГК по спецпроектам и туризму. Центр туризма «Абрау-Дюрсо» — совместный проект группы с корпорацией «Туризм.РФ», его цель — увеличение инвестиций в туристическую отрасль региона.

В 2022 году выручка ГК «Абрау-Дюрсо» по МФСО составила 11,864 млрд руб., EBITDA — 3,546 млрд руб., чистая прибыль — 1,772 млрд руб. В прошлом году компания реализовала более 54,1 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 18,1% больше, чем в предыдущем году. Компания принадлежит семье бизнесмена Бориса Титова.

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