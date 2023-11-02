Шесть недель со свиным сердцем

«Он сказал нам: вы должны извлечь максимум из того, что дал наш опыт, чтобы следующие поколения пациентов получили больше шансов выжить со свиным сердцем, если человеческого им не достанется»,— вспоминает последний разговор с Лоуренсом Фосеттом хирург Бартли Гриффит, который и пересадил ему сердце генно-модифицированной свиньи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лоуренс Фосетт

Фото: University of Maryland School of Medicine Лоуренс Фосетт

Фото: University of Maryland School of Medicine

Гриффит — главный врач программы ксенотрансплантации сердца в Школе медицины Университета Мэриленда. 58-летний Фосетт — второй его пациент с сердцем генно-модифицированной свиньи, первый, 57-летний Дэвид Беннет, прожил после пересадки два месяца. Причиной смерти Беннета, по мнению лечивших его врачей, стало плохое состояние его организма в целом, а также, возможно, вирус, который не был замечен в свинье-доноре, но развился в организме реципиента, которому, как и всякому трансплантологическому больному, давали средства для подавления иммунитета.

Случай Беннета был тем не менее обнадеживающим, потому что за все два месяца его жизни после пересадки он не показал признаков отторжения ксенотрансплантата.

В этом смысле случай Фосетта более печальный. Причиной его смерти стало, по всей видимости (но пока определенно говорить рано), именно отторжение пересаженного свиного органа. Хотя спустя месяц после пересадки, как говорил Гриффит, никаких признаков реакции отторжения у пациента не наблюдалось. Не было и оснований заподозрить какую-нибудь инфекцию. Да и вообще, Фосетт, казалось, выздоравливал, начал получать физические нагрузки и проводить время с семьей. Перед операцией его жена Энн говорила, что не ожидает многого: хотелось бы просто подольше побыть с ним, вместе посидеть на лавочке перед домом с чашкой кофе.

Это подольше получилось всего-то полтора месяца.

Помимо ксенотрансплантата, что само по себе эксперимент, Фосетт получил еще и экспериментальную терапию моноклональным антителом — как раз для подавления иммунитета и профилактики реакции отторжения. Может быть, и эта экспериментальная терапия сыграла свою роль в такой быстрой кончине Лоуренса Фосетта.

Прощаясь с мужем, Энн написала: «Ларри начал это путешествие с полным сознанием его сложности и опасности, с полным доверием доктору Гриффиту и всем сотрудникам, участвовавшим в эксперименте. Он предчувствовал, что путешествие окажется кратким, но он хотел использовать этот шанс — не столько для себя, сколько для других».

По материалам CNN

Ольга Грибова