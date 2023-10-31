Red Wings запустит рейсы из Петербурга в Тбилиси и Кутаиси

Авиакомпания Red Wings с 18 ноября запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Тбилиси, с декабря — в Кутаиси. Об этом сообщила пресс-служба оператора петербургского аэропорта Пулково.

Самолет в Тбилиси будет летать один раз в неделю по субботам (вылет в 6:00, прибытие в 11:05). Со 2 декабря авиакомпания запустит рейсы в Кутаиси — тоже по субботам (вылет в 17:00, прибытие в 22:25).

Полеты между Россией и Грузий были прекращены в 2019 году после указа президента Владимира Путина. 10 мая текущего года президент снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а с 15 мая отменил визовый режим для граждан Грузии.

Рейсы в Грузию выполняют российские перевозчики «Азимут» и Red Wings, а также грузинская компания Georgian Airways.

Анастасия Ларина