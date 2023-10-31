Украшение Орла архитектурной подсветкой обойдется властям в 8,1 млн рублей

Монтаж архитектурной подсветки на фасады 30 зданий в центре Орла, о планах на который стало известно в июле, стоит 8,1 млн руб. Муниципальный контракт на проведение работ получило петербургское ООО «Группа компаний "Мегаполис"». Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

Всего планируется разместить 2,5 тыс. линейных светодиодных светильников и прожекторов, а также световых консолей, арт-объектов и свето-декоративных арок.

Договор будет действовать до 15 декабря, однако ранее мэр облцентра Юрий Парахин сообщал, что работы завершат до конца ноября. Часть из них планировалось выполнить ко Дню города, который в Орле отметили 5 августа.

В облправительстве уточнили, что юрлицо было зарегистрировано в 2010 году, одним из видов его деятельности является производство стеклянных деталей электрических ламп и осветительной арматуры, световых указателей, световых табло и аналогичных изделий, производство металлических конструкций и изделий из них.

По этому описанию подходит только одно ООО с таким названием, учрежденное, по данным Rusprofile.ru, в Санкт-Петербурге. Основным видом его деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор компании Тагир Хусаинов владеет 50%, другая половина принадлежит Андрею Береговому. Они также учредители в равных долях в петербургском ООО «Люмексарт», которое занимается производством прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки. Гендиректором этой компании выступает господин Береговой. Выручка «Мегаполиса» в 2022 году составила 492 млн, чистая прибыль — 32 млн руб., в 2021-м году — 417 и 32 млн соответственно. С 2011 года компания получила 247 госконтрактов на общую сумму 1,5 млрд руб. Крупнейшими заказчиками являются министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (343,9 млн руб.), нижегородское муниципальное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» (134,6 млн руб.) и Санкт-Петербургское казенное учреждение «Городской центр рекламы и праздничного оформления» (89,3 млн руб.).

Летом 2022 года Орел занял второе место в конкурсе Ростуризма по обустройству городских туристических центров и получил 215 млн руб. из федерального центра. С учетом софинансирования из областного и городского бюджетов общий объем вложений должен составить 217,3 млн руб. За эти средства планируется не только подсветить фасады зданий, но и оборудовать навигацию для туристов, создать фотозоны и смотровые площадки, места проведения праздничных городских ярмарок.

Алина Морозова

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