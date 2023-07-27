Ко Дню города на зданиях в центре Орла появится архитектурная подсветка

Архитектурную подсветку разместят на зданиях на площади Ленина в Орле ко Дню города, который будет отмечаться 5 августа. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин. К концу ноября подсветка появится на 30 зданиях на участке от Александровского моста до Аллеи Славы.

Всего планируется размещение 2,5 тыс. линейных светодиодных светильников и прожекторов, а также световых консолей, арт-объектов и свето-декоративных арок. Подсветка будет работать ежедневно.

Летом 2022 года Орел занял второе место в конкурсе Ростуризма по обустройству городских туристических центров и получил 215 млн руб. из федерального центра. С учетом софинансирования из областного и городского бюджетов общий объем вложений должен составить 217,3 млн руб., уточнили в мэрии Орла. За эти средства планируется не только подсветить фасады зданий, но и оборудовать навигацию для туристов, создать фотозоны и смотровые площадки, места проведения праздничных городских ярмарок.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте