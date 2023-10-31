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Мэрия Нижнего Новгорода выставит ООО «НЭСК» иск за ремонт сетей в «Белом городе»

Специалисты АО «Нижегородский водоканал» приступили к ремонту сетей у дома по бульвару 60-летия Октября, 23/4 в микрорайоне «Белый город». Как сообщили «Ъ-Приволжье», все затраты, связанные с устранением аварии, будут взысканы в судебном порядке с собственника сетей — ООО «НЭСК».

По словам главы района Александра Иванова, собственник не принял мер по ремонту подземных коммуникаций: «Чтобы не допустить отключения дома от холодной воды, мы договорились с «Нижегородским водоканалом» о том, что его специалисты устранят аварию. Ранее специалисты «Теплоэнерго» откачивали из подвала воду и делали пробы воды. Также обсудили с председателем ТСЖ основные нюансы по содержанию дома и напомнили о необходимости своевременной откачки воды из подвальных помещений».

По данным администрации, несмотря на подтопление, повреждения инженерного оборудования и вводно-распределительного устройства дома удалось избежать.

Как писал «Ъ-Приволжье», вода в подвал жилого дома поступает из протечки в труде с 10 октября. По данным ТСЖ, все это время «Нижегородский водоканал» и «Теплоэнерго» пытались выяснить, чья именно вода вытекает из поврежденной трубы. При этом сами сети принадлежат ООО «НЭСК». Руководство компании говорит, с сентября 2022 года Региональная служба по тарифам отозвала у нее тариф на поставку чужой воды и теплоносителя по своим трубам, а правительство Нижегородской области обязало АО «Теплоэнерго» взять на себя содержание сетей. В «Теплоэнерго» заявили, что не получали от правительства никаких документов о том, что предприятие должно ремонтировать чужие сети.

Андрей Репин

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