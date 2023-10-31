В Нижнем Новгороде три недели не могут устранить прорыв трубы в 18-этажном доме

Жители 18-этажного дома по бульвару 60-летия Октября, 23/4 с 10 октября живут с затопленным подвалом и опасаются остаться без электроснабжения. В ТСЖ «Ъ-Приволжье» рассказали, что все это время собственник сетей и ресурсонабжающие организации решают, что из них должен проводить ремонт сетей.

Собственником сетей, по которым в многоэтажный дом от АО «Теплоэнерго» и «Нижегородского водоканала» поступает вода и теплоноситель, является ООО «НЭСК». Компания получила эти сети от обанкротившегося застройщика ОАО «Нижегородкапстрой». Генеральный директор ООО «НЭСК» Камила Пинсухович сообщила, что до сентября 2022 года Региональная служба по тарифам предоставляла ООО «НЭСК» тариф на транспортировку воды и теплоносителя по ее трубам, «Теплоэнерго» и водоканал отчисляли компании часть собранных с жильцов средств.

«В сентябре прошлого года тариф у компании отозвали, ресурсоснабжающие организации перестали платить и средства на содержание сетей закончились. В то же время в правительстве Нижегородской области были достигнуты договоренности о том, что «НЭСК» продаст свои сети «Теплоэнерго». На совещании у зампреда правительства Вячеслава Горева было принято решение, что обязанности по содержанию сетей до завершения сделки по продаже сетей перейдет к «Теплоэнерго»»,— сообщила госпожа Пинсухович. По ее словам, документы для продажи сетей находятся в стадии подготовки.

В «Теплоэнерго» сообщили, что никаких официальных документов, обязывающих компанию заниматься ремонтом сетей в «Белом городе», из областного правительства не поступало. Без этих документов компания не имеет права за свой счет заниматься ремонтом сетей, принадлежащих другому юридическому лицу. Соответственно, обязанности по поддержанию сетей в рабочем состоянии лежит на ООО «НЭСК».

Пока собственник и ресурсонабжающие организации решают, кто из них должен заниматься ремонтом сетей, вода в подвале стала подступать к электощитовому оборудованию. Приехавшие на место пожарные пообещали отключить дом от электроснабжения, чтобы избежать угрозы короткого замыкания и пожара при затоплении электрощитовой. Как выяснил «Ъ-Приволжье», администрация Нижнего Новгорода обяжет «Теплоэнерго» или «Нижегородский водоканал» выполнить ремонт на сетях. После этого со стороны администрации в адрес ООО «НЭСК» будет выставлен иск с требованием оплатить проведены работы.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», ранее у жителей «Белого города» уже возникали претензии к ООО «НЭСК» по поводу содержания сетей и поставок тепла и воды в жилые дома.

Андрей Репин