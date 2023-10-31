На Кубани количество отравившихся грибами увеличилось до пяти
В 2023 году в Краснодарском крае зарегистрировали пять случаев отравления грибами. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, летальных исходов нет.
Фото: loon.site
В ведомстве рекомендуют не собирать грибы рядом с дорогами, магистралями и промышленными предприятиями. С собой советуют брать опытного грибника и не собирать червивые, перезревшие, дряблые и пластинчатые грибы.
Собирать грибы советуют в плетеные корзины, а не полиэтиленовые пакеты. Кроме того, их необходимо будет в тот же день отсортировать и приготовить.
По данным Роспотребнадзора, на начало сентября в регионе регистрировали четыре случая отравления грибами.
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