Лучших правоохранителей Петербурга выделят премиями Смольного

Премии правительства Санкт-Петербурга выдадут лучшим сотрудникам правоохранительных органов города. О размере выплат сообщили в пресс-службе Смольного.

Постановление о присуждении средств, которые начисляются правоохранителям в случае отличного исполнения служебных обязанностей по обеспечению правопорядка в Петербурге в 2023 году подписал губернатор города Александр Беглов.

В список тех, кто претендует на получение премии, включили работников ГУ МВД РФ по Петербургу и области, Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу, Управления Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ и Службы охраны по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы охраны РФ. Выплаты в размере 25 тыс. рублей получат 500 правоохранителей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге и Ленинградской области будут вручать региональные награды за выдающуюся работу в сфере журналистики.

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