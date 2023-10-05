В Петербурге и Ленобласти начнут вручать новые журналистские премии

Союз журналистов России и АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» учредили под эгидой федеральной премии «Золотое перо России» две региональные награды для журналистов: «Золотое перо Санкт-Петербурга» и «Золотое перо Ленинградской области». Подписание документа состоялось 28 сентября, сообщили в комитете по печати правительства Петербурга.

Награды будут вручаться ежегодно за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в прессе, на радио и на телевидении, гражданскую позицию и авторитет среди коллег. Предположительно, вручение будет проходить в один вечер в Доме журналиста.

В Петербурге с 1994 года вручалась региональная премия «Золотое перо», но в настоящее время конкурс поставлен на паузу: он не проводился в 2022 году и не будет проводиться в 2023 году.

Премия «Золотое перо Росси» была учреждена Союзом журналистов России в 1997 году. Журналисты из Петербурга становились финалистами в нескольких номинациях. В главной номинации — «Золотое перо российской журналистики» — премию получили: Борис Вишневский, Иннокентий Иванов, Михаил Трофименков.

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