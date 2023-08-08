Тамбовский «Пигмент» в 2023 году вложил в развитие производства 500 млн рублей

Тамбовский производитель лакокрасочных материалов АО «Пигмент» за январь–июнь 2023 года вложил в развитие производства около 500 млн руб. Об этом сообщили в компании. Средства пошли на замещение импортных аналогов, обновление оборудования, совершенствование качества продукции и другие направления.

Компания планирует продолжить расширение производства акриловых дисперсий и добавок для нефтепереработки. Также предполагается увеличить мощность собственной энергетической установки на 4 МВт/ч.

За первую половину 2023 году было произведено около 104,2 тыс. т химической продукции на 10 млрд руб. В денежном эквиваленте выпуск продукции увеличился на 14%, отметили в компании.

Олег Мухин

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