Суд Испании приостановил дело в отношении Михаила Фридмана

Национальный суд Испании приостановил дело о банкротстве технологической компании Zed Group и удовлетворил ходатайство Михаила Фридмана. С 2019 года бизнесмена обвиняли в коррупции и намеренном ухудшении финансового положения компании для ее дальнейшей покупки по цене ниже рыночной — €20 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Фридман в 2018 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Михаил Фридман в 2018 году

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Заявителю вменяется совершение преступлений в рамках управления нескольких компаний, которые находятся за рубежом, поскольку их действия не входят в критерии определения испанской юрисдикции»,— сообщил судья Мануэль Гарсиа Кастельон (цитата по Cinco Das).

Судья добавил, что спустя несколько лет расследования никаких доказательств, подтверждающих обвинения в отношении Михаила Фридмана, нет. В 2020 году дело о банкротстве Zed Group было прекращено, однако в июле 2021 года его возобновили. 26 октября Высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена о праве тратить дополнительные $35 тыс. в месяц на обслуживание особняка в Великобритании.

Петр Бузлаев