«Аэрофлот» за 9 месяцев получил 94,6 млрд руб. чистого убытка по РСБУ

Чистый убыток крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» MOEX: AFLT) по РСБУ за 9 месяцев, включая эффект от курсовых переоценок, составил 94,6 млрд руб. против прибыли в 58,4 млрд руб. годом ранее. Этот убыток содержит значительный «бумажный» эффект, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«По итогам девяти месяцев 2023 года чистый убыток, включая эффект от курсовых переоценок, составил 94 636 млн руб. против прибыли 58 380 млн руб. годом ранее. Данный убыток содержит значительный "бумажный" эффект. Без учета влияния ФСБУ 25/2018 чистая прибыль составила бы 16 019 млн руб. по сравнению с чистым убытком 32 512 млн руб. за аналогичный период прошлого года, также скорректированным на эффект применения стандарта»,— говорится в финансовов отчете «Аэрофлота» за 9 месяцев 2023 года по РСБУ (есть у «Ъ»).

По данным Мосбиржи на 17:01, стоимость акций «Аэрофлота» снижалась на 2,73%, до 38,8 руб. за бумагу.

Расходы увеличились из-за расширения производственной программы, а также роста цен на закупаемые продукты и услуги. В частности, расходы на авиакеросин выросли на 23,744 млрд руб. (70% роста обеспечены увеличением объемов закупаемого керосина, 30% ценовым фактором).

На увеличение расходов также повлияла необходимость технического обслуживания и ремонта воздушных судов на фоне санкций. Расходы компании по этим статьям составили 19 142 млн руб.

Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» за девять месяцев составила 16 млн руб. против убытка за аналогичный период прошлого года. Выручка компании увеличилась на 42,8% до 357,3 млрд руб. — этот показатель вырос из-за расширения программы полетов по внутренним линиям и возобновления международных рейсов по доступным направлениям.

Число рейсов «Аэрофлота» за девять месяцев выросло на 11,1%, на международных рейсах — на 76,4% (пассажироперевозки — на 19,2%). Себестоимость продаж увеличилась на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анастасия Ларина