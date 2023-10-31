Ревда вошла в ассоциацию Екатеринбургской агломерации

Депутаты думы Ревды проголосовали за вхождение города в Ассоциацию муниципальных образований «Екатеринбургская городская агломерация». Решение единогласно поддержали 11 депутатов, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация и дума городского округа Ревда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Администрация и дума городского округа Ревда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ревды Светланы Шмелевой, вступление в агломерацию позволит развить в городе строительство жилья, транспортную и коммунальную инфраструктуры. Госпожа Шмелева отметила, что проекты агломерации требуют «крупных финансов вложений», которые не возможны без финансирования из регионального и федерального бюджетов. В частности, она назвала строительство дороги Ревда — Первоуральск, наземное метро, которое позволит жителям Ревды доехать без пересадок до восьми городов агломерации, и развитие туристического кластера на реке Чусовой.

Ранее в СМИ сообщали, что при рассмотрении вопроса на думской комиссии депутаты от КПРФ и «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СР) выступили против вхождения Ревды в ассоциацию. В разговоре с «Ъ-Урал» депутат от СР в гордуме Ревды Юрий Оносов рассказал, что депутаты поддерживают идею агломерации, однако хотят сохранить влияние на развитие территории. «Жителям города виднее, какая дорога нужна ревдинцам, какого транспорта не хватает, какую инфраструктуру необходимо развивать в первую очередь»,— пояснил он. По словам господина Оносова, для реализации крупных проектов можно обойтись без создания «одной моноцентрической агломерации». В КПРФ не стали комментировать «Ъ-Урал» позицию депутатов по вопросу вхождения Ревды в ассоциацию.

Напомним, 14 июня глава Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских подписали учредительный договор о создании Ассоциации муниципальных образований «Екатеринбургская городская агломерация». По словам господина Орлова, организация станет «единым центром принятия решений», который будет отвечать за развитие проектов в 14 городах агломерации.

О проекте «Большой Екатеринбург», предполагающем постепенное поглощение городов-спутников, начали говорить более 10 лет назад при губернаторе Александре Мишарине. Разработка концепции развития Екатеринбургской агломерации началась в 2018 году, когда министерство строительства Свердловской области заявило, что выделит на это 57 млн руб. В 2020 году главы 14 муниципалитетов подписали соглашение о взаимодействии для развития агломерации. Соглашение предполагает, что муниципалитеты будут совместно реализовывать проекты по развитию транспортной инфраструктуры, модернизации инженерных сетей, сооружений, промышленных и коммунальных объектов.

Василий Алексеев

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