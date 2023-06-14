В Свердловской области создали ассоциацию Екатеринбургской городской агломерации

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских подписали учредительный договор о создании Ассоциации муниципальных образований «Екатеринбургская городская агломерация». Подписание документа прошло на площадке «Уктус» АО ОЭЗ «Титановая долина» 14 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это историческое событие. Я 11 лет тружусь в Екатеринбурге и все это время слышу про большой Екатеринбург. Были разные вариации межмуниципального взаимодействия, но формат, который мы определили, кажется самым правильным. Он предполагает полную самостоятельность муниципалитетов и, вместе с тем, развитие совместных агломерационных событий. В частности, формируется транспортный каркас агломерации»,— заявил господин Орлов.

Исполнительным директором ассоциации назначен экс-глава регионального министерства сельского хозяйства, гендиректор УК «Агро-Актив» Илья Бондарев.

Екатеринбургская агломерация подразумевает объединение Екатеринбурга и 13 его городов-спутников, в том числе Березовского, Арамили, Верхней Пышмы и Среднеуральска, на основе соглашений между ними. По словам Алексея Орлова, на территории агломерации проживает 2,3 млн человек, более половины от всего населения Свердловской области.

Напомним, о проекте «Большой Екатеринбург», предполагающем постепенное поглощение городов-спутников, начали говорить более 10 лет назад при губернаторе Александре Мишарине. Разработка концепции развития Екатеринбургской агломерации началась в 2018 году, когда министерство строительства Свердловской области заявило, что выделит на это 57 млн руб. В 2020 году главы 14 муниципалитетов подписали соглашение о взаимодействии для развития агломерации. Соглашение предполагает, что муниципалитеты будут совместно реализовывать проекты по развитию транспортной инфраструктуры, модернизации инженерных сетей, сооружений, промышленных и коммунальных объектов.

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