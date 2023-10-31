Суд в Сочи переименовал реку Хероту в Хороту

Адлерский районный суд признал юридический факт существования исторического наименования «река Хорота», которая в настоящее время в государственном каталоге географических названий указана как «Херота». Судебный акт не обжалован и вступил в силу, сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bescker / Wikipedia Фото: Bescker / Wikipedia

С заявлением о признании юридического факта в суд обратилась ученый секретарь Сочинского географического общества Альвина Вальченко. Заявитель представила в суд исторические документы о том, что река в Адлерском районе Сочи на картах позапрошлого века носила название «Хорота», а затем в топониме появилась ошибка.

В 2020 году городское собрание Сочи приняло решение о переименовании реки Хероты в Хороту, однако изменение не было внесено в государственный каталог географических названий. На основании решения суда, признавшего юридический факт, Росреестр внесет поправки в каталог.

О переименовании населенных пунктов — в материале «Ъ» «Как вы место назовете».

Анна Перова, Краснодар