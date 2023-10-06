Сотрудники таможни обнаружили почти 300 флаконов духов у двух пассажиров Пулково

Сотрудники таможни в аэропорту «Пулково» обнаружили у двух граждан Таджикистана 285 незадекларированных флаконов парфюма, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Пассажиры из Душанбе везли их в дорожных сумках, в них нашли духи, туалетную воду и масла. Общий вес этой продукции, которую пассажиры доставляли по просьбе друга, превысил 35 кг. По прибытию в Петербург мужчины проследовали «зеленый коридор», не задекларировав парфюм.

«В объяснении строители из Таджикистана уточнили, что они не знают даже примерную стоимость перевозимых товаров и нарушили закон не намеренно. Несмотря на заявления мужчин инспекторы сочли перевозимые товары не для личного использования»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Таможенники изъяли флаконы и направили на экспертизу. В адрес правообладателей поступили запросы на подтверждение законности транспортировки продукции в Россию. В отношении граждан Таджикистана возбуждены административные дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургская таможня пресекла ввоз в порт города 8 кг тяжелого наркотика, который выявили на судне из Латвии.

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