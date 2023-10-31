Патрушев: дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновать

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Томске заявил, что российские компании продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов, но дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров», — сказал господин Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).

«Инвестиционная и инновационная активность компаний, особенно на рынках наукоемкой и технологичной продукции, выросла незначительно. По-прежнему не разработан экономически обоснованный баланс между внутренним потреблением, экспортом и импортом промышленной продукции, прежде всего критически необходимой для достижения технологического суверенитета (в том числе в региональном разрезе)»,— сказал он.

Николай Патрушев отметил, что из-за недостаточного финансирования ученые обращаются к иностранным инвестициям, что, по его словам, чревато рисками утечки научно-технической информации за рубеж. По ег его словам, за последние 20 лет число научных сотрудников в РФ сократилось примерно на 25%.

«Серьезным препятствием к достижению технологической независимости является дефицит квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров. Общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России, за последние 20 лет сократилась на четверть»,— сообщил господин Патрушев на совещании в Томске (цитата по ТАСС).

Николай Патрушев утверждает, что в первую очередь проблемы с финансированием науки в России связаны с недостаточным контролем со стороны распорядителей бюджетных средств и институтов развития за научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. Говоря о ситуации в Сибири, он заявил, что в регионе «сохраняются проблемы с введением в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, полученных с использованием бюджетных средств».

По данным Высшей школы экономики, число ученых по итогам 2021-го достигло исторического минимума — 340 тыс. Число научных кадров в России начало сокращаться с 2014 года. За последние семь лет научных работников стало меньше на 10,5%, или на 76 тыс. человек. После начала военной операции России на Украине только с помощью организации Scholars at Risk из России уехали 200 человек, еще 62 деятеля науки уехали благодаря немецкому фонду Александра фон Гумбольдта.

Анастасия Ларина