Регионы РФ получат до конца года 105 миллиардов на льготы по ЖКУ для силовиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 27 октября распоряжение о выделении регионам дополнительных средств на социальную поддержку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для инвалидов, ветеранов боевых действий и пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Документ о предоставлении из федерального бюджета 4,5 млрд руб. опубликовали на официальном сайте федерального кабмина.

Гражданам из указанных категорий предоставляют компенсации до 50% от стоимости ЖКУ. Средства направят в 42 региона. Всего в течение года планируют выделить более 105 млрд руб.

Астраханская область получит суммарно в этом году 399, 41 млн руб., Волгоградская — 1,233 млрд руб., Пензенская — 608 млн руб., в Саратовской области сумму уменьшили на 200 млн — осталось 602,81 млн руб.

Дарья Васенина

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