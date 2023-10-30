В Саратовской области сократилась потребность в компенсации ветеранам услуг ЖКХ
Правительство Российской федерации в 2023 году на компенсации коммунальных расходов в Саратовской области выделит на 200 млн. руб. меньше, чем планировалось летом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Право на компенсацию половины потраченных на оплату ЖКХ расходов имеют инвалиды и ветераны боевых действий, а также пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф. Средства возвращаются гражданам из регионального бюджета, после чего последний получает соразмерные транши из федеральной казны.
В постановлении РФ отметили, что у 42 двух регионов возникла потребность в возмещениях возросла, а у других – сократилась. Так Саратовской области изначально планировали выделить почти 805,5 млн., а теперь – менее 603 млн.
В общей сложности федеральные власти в 2023 году запланировали на соответствующе траты порядка 105 млрд. руб.
Даша Васенина, [27.07.2023 10:12]
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