В Саратовской области сократилась потребность в компенсации ветеранам услуг ЖКХ

Правительство Российской федерации в 2023 году на компенсации коммунальных расходов в Саратовской области выделит на 200 млн. руб. меньше, чем планировалось летом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Право на компенсацию половины потраченных на оплату ЖКХ расходов имеют инвалиды и ветераны боевых действий, а также пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф. Средства возвращаются гражданам из регионального бюджета, после чего последний получает соразмерные транши из федеральной казны.

В постановлении РФ отметили, что у 42 двух регионов возникла потребность в возмещениях возросла, а у других – сократилась. Так Саратовской области изначально планировали выделить почти 805,5 млн., а теперь – менее 603 млн.

В общей сложности федеральные власти в 2023 году запланировали на соответствующе траты порядка 105 млрд. руб.

Никита Маркелов

Даша Васенина, [27.07.2023 10:12]

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.