Депутаты Петербурга работают над проектом о введении сбора для кикшеринга

В Санкт-Петербурге вслед за курортным сбором могут ввести налог для кикшеринга. Депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок рассказал о работе над проектом «Петербургскому дневнику».

Парламентарий напомнил, что в бюджет города в 2024 году ожидают поступление 310 млн рублей от курортного сбора. При этом в Заксобрании ведут работу над проектами о введении налога для кикшеринга. Четырбок уточнил, что, когда этот процесс завершится, власти Петербурга смогут говорит о сборе как о новом источнике поступления средств в бюджет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что курортный сбор ввели с 1 октября 2023 года. При этом налог будут взимать с 1 апреля 2024 года.

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