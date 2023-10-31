Шесть лет за назначение на должность

Таганский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего начальника отдела полиции по району Ростокино Игоря Гоцуляка. По версии правоохранителей, Игорь Гоцуляк, на момент преступления покинувший службу по состоянию здоровья, за вознаграждение обещал содействие в получении должности в самарском управлении ФНС. Афера раскрылась, когда офицер вернулся в органы. Суд признал Игоря Гоцуляка виновным и приговорил к шести годам колонии общего режима. Подельники полковника получили от четырех с половиной до пяти с половиной лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полковник Игорь Гоцуляк и его жена во время обыска

Фото: Оперативная съемка Полковник Игорь Гоцуляк и его жена во время обыска

Фото: Оперативная съемка

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено по материалам ФСБ и службы собственной безопасности столичной полиции в конце 2021 года. Тогда 1 декабря был задержан Игорь Гоцуляк, занимавший должность начальника отдела полиции по району Ростокино. Пресненский суд Москвы заключил полковника под стражу. Вскоре такая же мера пресечения была избрана предполагаемому сообщнику офицера Михаилу Романцу, который на момент ареста по судебным материалам числился неработающим.

Игорь Гоцуляк служил в органах внутренних дел с 1994 года. Полковник, не раз отличившийся на службе, в том числе при задержании опасных преступников, в 2019-м был вынужден уволиться по состоянию здоровья — у полицейского было обнаружено тяжелое заболевание желудка, потребовавшее хирургического вмешательства и длительного лечения. В ноябре 2021 года он вернулся в органы и возглавил ростокинский отдел внутренних дел.

Во время прохождения лечения, как установили сотрудники ФСБ и подразделения собственной безопасности УВД Северо-Восточного округа Москвы, Игорь Гоцуляк и совершил вменяемое сейчас преступление. По версии следствия, к офицеру обратился его знакомый, экс-сотрудник ФНС, который хотел не просто восстановиться на работе, но и возглавить управление налоговой службы по Самарской области, где он раньше трудился, или по крайней мере стать заместителем его начальника. Игорь Гоцуляк вместе с сообщником пообещали решить этот вопрос. Переговоры велись через посредников.

Назначение было оценено махинаторами в сумму более $1 млн.

Сам Игорь Гоцуляк устроить кого-либо в налоговые органы не имел возможности, но у него были друзья в органах госвласти, которые могли поспособствовать этому. Во всяком случае, так говорили кандидату, который в итоге место не получил.

В итоге представшим перед Тушинским судом столицы Игорю Гоцуляку и Михаилу Романцу вменили особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а их подельникам Михаилу Сорвачеву, Алексею Кокоткину и Алексею Михайлову — посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Все они были признаны виновными. Игорь Гоцуляк получил шесть лет колонии общего режима, а Михаил Романец — пять с половиной лет колонии общего режима. Остальные трое подсудимых — Сорвачев, Кокоткин и Михайлов — были приговорены к четырем с половиной годам колонии строгого режима каждый. Стоит отметить, что строгий режим, в отличие от общего, не предусматривает пересчета срока наказания по формуле «день в СИЗО — полтора дня в колонии».

Будут ли стороны обжаловать судебное решение, пока неясно.

Александр Александров, Николай Сергеев