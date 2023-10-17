Суд отклонил иск Минобороны к «Северной верфи» на 4,2 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минобороны РФ к петербургскому заводу «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на сумму 4,2 млрд рублей.

Как сообщает 17 октября РИА Новости, истец требовал с судостроительного предприятия неустойку по контракту 2010 года на постройку трех фрегатов проекта 22350. С учетом допсоглашений поставить один из кораблей (предположительно «Адмирал Головко») стоимостью 28,3 млрд рублей петербургский завод должен был в октябре 2022 года, однако не успел, в связи с чем министерство обратилось в суд.

Представитель «Северной верфи» в ходе судебного заседания заявил об отсутствии вины предприятия. По словам ответчика, заказчиком не была пересмотрена актуальная цена ни по одному заказу, недофинансирование по контракту превысило 18 млрд руб., в том числе по фрегату, в отношении которого заявлен иск — 8,9 млрд руб. Суд с данными доводами ответчика согласился

Петербургский завод «Северная верфь» построил для Минобороны два фрегата проекта 22350 — «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». Третьим кораблем серии стал «Адмирал Головко», который в настоящий момент проходит государственные испытания.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мурманский рыбопромышленный холдинг «Норебо» намерен забрать у «Северной верфи» часть своих недостроенных рыболовных траулеров.

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