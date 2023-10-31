В Краснодаре ликвидировали пожар на складе с полиэтиленом

В Краснодаре полностью потушили пожар на складе с полиэтиленом, расположенном на улице Ростовское шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар в двухэтажном складском помещении произошел 31 октября в 05:48. Через семь минут на место приехали пожарные и установили, что площадь возгорания составляет 200 кв. м.

Специалисты подали стволы на тушение. Но из-за высокой горючей загрузки к 06:34 площадь пожара увеличилась до 450 кв. м.

В 7:05 пожар локализовали на площади 550 кв. м, а в 08:31 — ликвидировали открытое горение. Однако полностью ликвидировать возгорание удалось в 15:20.

Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. К тушению пожара привлекались 58 человек и 18 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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