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В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленом

В Краснодаре на складе с полиэтиленом на Ростовском шоссе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Фото: Пресс-служба МЧС России

Фото: Пресс-служба МЧС России

Огонь распространился на площади 550 кв. м. По данным ведомства, к настоящему времени огонь удалось локализовать.

«Из здания огнеборцы вынесли два кислородных и один газовый баллоны»,— говорится в сообщении.

К тушению привлекли 58 человек и 18 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Анастасия Донскова

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