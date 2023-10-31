В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленом

В Краснодаре на складе с полиэтиленом на Ростовском шоссе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России

Огонь распространился на площади 550 кв. м. По данным ведомства, к настоящему времени огонь удалось локализовать.

«Из здания огнеборцы вынесли два кислородных и один газовый баллоны»,— говорится в сообщении.

К тушению привлекли 58 человек и 18 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Анастасия Донскова

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