Петербургским школам выделят на оборудование для экспериментов 1,5 млрд рублей

Правительство Санкт-Петербурга выделит 1,5 млрд руб. на лабораторное и экспериментальное оборудование, что позволит оснастить им все городские школы до 2026 года, сообщил губернатор Александр Беглов на заседании городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

До конца года оборудование для экспериментов по химии, физике и биологии закупят 300 школ. В последующие три года, с 2024 по 2026 год на эти цели выделят 1,5 млрд руб. По словам губернатора, ранняя профориентация детей связана поставленной президентом России задачей достижения технологического суверенитета.

«Прорывные инженеры и конструкторы, талантливые технические специалисты и высококвалифицированные рабочие кадры — начинают формироваться уже за школьной партой»,— подчеркнул Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что в петербургских школах в сентябре стартовали профориентационные занятия «Россия – мои горизонты», на которых учащимся рассказывают об отраслях экономики и навыках, необходимых для разных профессий. Обязательный курс проводится для учеников с 6 по 11 классы по четвергам. Всего предусмотрено 34 внеурочных занятия.

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