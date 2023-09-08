В петербургских школах начались обязательные занятия по профориентации

В школах Санкт-Петербурга стартовали профориентационные занятия «Россия – мои горизонты», на которых учащимся рассказали об отраслях экономики и навыках, необходимых для разных профессий, сообщили в пресс-службе Смольного.

Курс проводится для учеников 6-11-х классов по четвергам. Всего предусмотрено 34 внеурочных занятия.

В процессе курса школьники узнают о достижениях в области науки и технологий, современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях, уточнили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Санкт-Петербурге подвели итоги приемной кампании в 106 колледжей и техникумов. В этом году заявлений от абитуриентов поступило на 30% больше, чем годом ранее.

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