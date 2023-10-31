Саратовская гордума приглашает обсудить применение правил по уборке дворов

Спикер Саратовской городской думы Сергей Овсянников (ЕР) рассказал о процессе ввода новых правил благоустройства в части уборки дворов местными жителями. Слова господина Овсянникова опубликовала пресс-служба муниципального собрания.

Речь идет о новом правиле благоустройства, подразумевающем возложение ответственности за уборку придомовых территорий на жильцов. Возле многоквартирных домов жителям региона придется расчищать 10 м, возле частных — 5 м.

Глава гордумы отдельно отметил, что речи о дополнительной плате за содержание придомовых территорий не идет. В то же время при обсуждении и принятии указанной нормы депутаты и чиновники отмечали, что граждане смогут не только выходить на субботники, но и участвовать в уборке «финансово». Депутат гордумы Виктор Марков (беспартийный) интересовался у Сергея Овсянникова, просчитывали ли экономические риски для населения в части возможного повышения тарифов в платежках от управляющих компаний. Вопрос остался без конкретного ответа.

Также ничего на данный момент неизвестно и о санкциях, которые планируют применять к недобросовестно исполняющим новые правила гражданам и домам.

«Утвердив границы, мы даем дополнительную возможность горожанам контролировать работу управляющих компаний по благоустройству участков вокруг домов. Кроме того, чтобы было четкое понимание, как применять новую норму на практике, будут разработаны методические рекомендации. К их разработке приглашаем специалистов и всех заинтересованных граждан, чтобы учесть все возможные нюансы правоприменения принятых правил», — заявил Сергей Овсянников.

В пресс-службе гордумы уточнили, что на данный момент дата и место, где планируют провести разработку методических рекомендаций, неизвестны. Корреспондента «Ъ — Средняя Волга» пообещали пригласить на обсуждение.

Дарья Васенина

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