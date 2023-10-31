В особняке у клубного дома «Тихвин» зимой откроют ресторан Florinsky Bistro

В центре Екатеринбурга в доме Флоринского на улице Сакко и Ванцетти, 69 зимой планируют открыть новый ресторан, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе «Делового дома на Архиерейской». Напомним, компания занимается реставрацией этого объекта культурного наследия. Старинное здание будет сдано в аренду Анне Манеровой, которая управляет рестораном «Castor Ka».

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По словам госпожи Манеровой, ресторан откроется этой зимой и будет состоять из закрытого зала, открытой и закрытой веранд, а также особой площадкой под открытым небом. Зимой во внутреннем дворе хотят организовать «ледяной бар», а в теплое время года — гриль-зону.

«Концепция отреставрированного здания основана на смешении стилей — это же будет продолжаться и в кухне. Гостей будет ждать средиземноморская кухня, Ближний Восток и даже чуть-чуть Франции и России. Благодаря шеф-повару, все это неразрывно будет в меню, которое уже готово»,— рассказала ресторатор, автор концепции Florinsky Bistro Анна Манерова. Она также отметила, что посуду, мебель и отделочные материалы для ресторана старались заказывать в мастерских Екатеринбурга, чтобы сохранить «уральский дух».

Напомним, компания выкупила старинный особняк рядом с клубным домом «Тихвин» еще несколько лет назад. Также компания займется реконструкцией конструктивисткой гостиницы «Исеть».

Мария Игнатова

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