Строители взялись за отдых

После введения западных санкций многие граждане России по разным причинам не могут позволить себе отдых за границей, поэтому все чаще интересуются внутренним туризмом: попрогнозам, число гостей Среднего Урала может превысить прошлогодний показатель, при этом иностранных туристов в России тоже ждут. Текущая экономическая ситуация положительно сказалась на развитии рекреационных объектов внутри страны — уральские застройщики начали запускать и развивать новые проекты, в том числе за пределами Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Государственные инициативы

В2022 году туристы совершили более 68 млн поездок по России, из них 2 млн — в Свердловской области, а в первом полугодии этого года регион посетили 1,7 млн туристов. Согласно данным областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства, до конца года общий поток может составить 3 млн человек. В 2023 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Свердловская область получила субсидии в размере 590 млн руб. Из них 88,2 млн руб. будут направлены на строительство и обновление 20 глэмпингов на территории 14 муниципальных образований. По данным правительства региона, общая сумма привлеченных на эти цели средств в 2024 году составит 373 млн руб., при этом часть средств была выделена дополнительно из бюджета РФ по заявке губернатора Евгения Куйвашева. Всего правительство РФ выделит 285 млн руб. на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов в регионе, а количество глэмпингов планируется увеличить в четыре к 2024 году.

В целом, сейчас для российской туристической отрасли открылось новое окно возможностей, считают в группе «Синара»: государство предоставляет поддержку туристической отрасли и для застройщиков предусмотрены программы льготного кредитования и всевозможные гранты. «Реальность после закрытия многих границ и внешней ситуации показала, что государство оказывает поддержку туризму, даже больше, чем это было при стабильном развитии до времен COVID-19. Реализация программ для туристов, компенсаций стоимости чартерных перевозок в России, субсидирование отрасли, выдача грантов под строительство, различные виды частно-государственных партнерств — все это способствует не только желанию инвесторов вкладываться в данное направление, несмотря на долгий период окупаемости подобных объектов»,— рассказала директор по инвестиционным отельным проектам компании «Деловой Дом на Архиерейской» Екатерина Захарова.

Кто куда

Как считают уральские девелоперы, одной из причин потребности в строительстве новых и улучшении существующих рекреационных объектов стали сложности при въезде россиян во многие страны. При этом не все оставшиеся доступные направления могут предложить качественный сервис, другие недоступны гражданам по средствам — по этой причине они предпочитают отдыхать в своем или соседнем регионе, что положительно отразилось на внутреннем туризме.

Так, по итогам на третий квартал 2023 года, внутренний турпоток вырос на 22% относительно аналогичного периода. «Выездной туризм в России в его традиционном состоянии это чистый убыток для экономики и бюджета, потому что приезжает в страну мало денег с туризмом, а уезжает много. Россия на третьем месте в мире по размеру отрицательного сальдо доходов от выездного туризма. Масштаб этого убытка ежегодно до 2020 года составлял 1,5% ВВП в год прямого убытка и 4,3% косвенных потерь. Налогов же с выездного туризма собирается с этого направления крайне мало, даже в сравнении с тем, что платят коллективные средства размещения. Потому развитие возможности для роста внутреннего туризма, а соответственно строительство нового типа и качества объектов размещения — это не только поддержка экономики государства, но и стабильное пополнение бюджета»,— говорит Екатерина Захарова.

«Деловой Дом на Архиерейской» также видит поддержку спроса на внутренний туризм стабильно высоким процентом загрузки уже действующих объектов размещения за период январь–сентябрь 2023 года, а также ростом среднего чека, продажами дополнительных услуг — все оказалось рекордным в сравнении с периодами прошлых лет. Рост в выручке составил от 12–14% до 20%, а в летние периоды еще выше. По данным «УГМК-Застройщик», ежегодный рост спроса и увеличение загрузки на объекты размещения наблюдались в последние годы в екатеринбургских отелях Hyatt Regency и Hyatt Place, а также ресторанах, которые находятся в управлении компании. Рост туризма внутри страны заставил девелопера переосмыслить возможности, которые можно реализовать не только в строительстве жилых комплексов, но и в создании инфраструктуры для отдыха.

К концу 2023 года объем гостиничного рынка России может составить 785 млрд руб., что на 10% больше год к году, говорится в прогнозе сервиса «Яндекс Путешествия». Ряд экспертов прогнозируют рост и на 25% за счет развития внутреннего туризма из-за сократившихся возможностей у россиян отдыхать за границей и ожидаемого притока туристов из Китая и Ирана. В развитии рекреационных объектов ради иностранных посетителей у российского рынка также есть потенциал, говорят в группе «Синара». «Можно с уверенностью утверждать, что туристический рынок еще далек до стадии “насыщения”. Индустрии гостеприимства необходимо развивать свой потенциал, повышать уровень инфраструктуры и сервиса»,— пояснил вице-президент группы «Синара» Алексей Абрамов. Он также добавил, что сейчас компания работает над созданием единого бренда — «Сеть курортных отелей “Синара”».

Курорты в стройке

С 2022 года уральская компания «УГМК-Застройщик» взялась за развитие курортного направления в Сибири. Сейчас девелопер строит горнолыжный курорт «Шермонт» в Шерегеше Кемеровской области, который является самым масштабный проектом КРТ в России по площади участка, объемам строительства и инвестиций. По оценки компании, в ближайшие пять лет туристический поток должен вырасти с 2 млн до 3,5 млн человек. В связи с этим застройщик хочет увеличить номерной фонд и выстроить инфраструктуру, которая будет востребована в течение всего года. В этом году компания приступила к строительству двух апарт-комплексов (всего планируется возвести 37 зданий с апартаментами). На курорте хотят почти вдвое увеличить количество подъемников и протяженность горнолыжных трасс. Реализовать весь проект хотят до 2042 года.

В этом году уральский застройщик также открыл парк-отель «Сказка Алтая» в республике Алтай на территории бывшей базы отдыха на берегу реки Катунь. Девелопер построил девять экодомов с 18 апартаментами. В целом общий жилой фонд составил 48 номеров и один дом шале. «В парк-отеле начал работу мини-термальный комплекс, аналог терм “Баден-Баден” в Екатеринбурге. Это комплекс с пятью видами бань и открытыми бассейнами»,— добавили в компании. Отметим, что в конце 2022 года «УГМК-Застройщик» также заключил соглашение с Baden Family о строительстве комплекса в Шерегеше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральские застройщики взялись за строительство курортов в других регионах РФ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Уральские застройщики взялись за строительство курортов в других регионах РФ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сама уральская компания Baden Family планирует открыть курорты в Сысерти, Москве и Санкт-Петербурге, а на сегодня термы «Баден-Баден» работают в Екатеринбурге и Реже (Свердловская область), в Еткуле и Миассе (Челябинская область). Также, согласно общему тренду, компания взялась за строительство апартаментов на базе «Зеленый мыс» под Новоуральском. Апартаменты компания собирается строить и в Сысерти.

О строительстве многофункционального рекреационно-оздоровительного комплекса в этом году заявил и другой уральский застройщик — «Первостроитель». Компания намерена построить комплекс в Самарской области на берегу Волги. Предполагаемая стоимость проекта составит 3,8 млрд руб., работы займут около трех лет.

Опыт в создании курортов имеет группа «Синара». В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023» группа «Синара» подписала меморандум с правительством Свердловской области по созданию всесезонного туристического кластера «Гора Белая». Как пояснил Алексей Абрамов, регион нуждается в развитии инфраструктуры гостеприимства, сейчас ведется активная работа над проектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В регионе планируют развивать комплекс "Горы белая"

Фото: Донат Сорокин, Коммерсантъ В регионе планируют развивать комплекс "Горы белая"

Фото: Донат Сорокин, Коммерсантъ

Проект реконструкции «Горы Белой» станет одной из первых в стране концессий в сфере отдыха и гостеприимства: планируется создание транспортной и инженерной структуры, размещение новых современных горнолыжных трасс, канатных дорог, появление разных по формату гостиничных комплексов, а также оборудованных мест отдыха. По задумке, курорт будет работать все сезоны. У горнолыжного курорта появится восемь новых трасс, а номерной гостиничный фонд увеличат в 20 раз.

Сделать масштабный курорт из «Горы Белой» обещают уже давно. Реализация проекта региональных властей по созданию кластера началась еще в 2018 году. Он включает в себя ГЛК «Гора Белая», межрегиональный всесезонный эко-маршрут «Река Чусовая» и тематические парки в поселке Висим.

Кроме Свердловской области, «Синара» планирует построить горнолыжный комплекс в Карачаево-Черкесии, макет комплекса компания также представила на выставке «Иннопром». В проект «Архыз 1700» войдут несколько отелей: общая площадь комплекса — 98,1 тыс. кв.м, он рассчитан на 894 номера (2,3 тыс. мест). Новый комплекс даст 832 рабочих места, а объем инвестиций составит 16 млрд руб. Согласно презентации проекта, на территории построят трехзвездочный отель, апарт-отель, гостиничный комплекс, четырехзвездочный отель и пятизвездочный отель. Этим проектом «Синара» занимается уже несколько лет: так, в 2013 году был завершен стартовый этап строительства объектов первого туристического поселка «Романтик» на Архызе, а в 2021 завершилось строительство многофункционального комплекса общей площадью 980 кв.м.

Еще один туристический проект внутри региона — реконструкция гостиницы «Исеть» в центре Екатеринбурга. Поскольку конструктивистское здание является объектом культурного наследия, то на работы нужно закладывать больше времени. По словам директора ГК «Априори» Сергея Козлова, процесс согласования документации может длиться в три раза дольше, потому что привлекаются узкоспециализированные организации, которые занимаются предметами охраны, археологическими исследованиями и изысканиями. «Это всегда усложняет процесс реконструкции в связи со статусом объекта. У “Исети” фактически предметов охраны немного: фасадная часть, архитектурная составляющая в стиле конструктивизма. Это памятник федерального значения, но находится в собственности областной. Поэтому работа с памятниками сложная, любому инвестору здесь надо запастись терпением и желанием сделать из этого памятника конфетку. Это очень дорогой процесс и львиная его часть невыгодна, период окупаемости длинный, по сравнению с обычным проектом”,— отметил господин Козлов.

Работами по реконструкции «Исети» будет заниматься «Деловой дом на Архиерейской». Для работ компания вместе с властями Свердловской области создаст совместное предприятие. Проектно-подготовительные работы на объекте культурного наследия начнутся в 2024 году и продлятся до 2026 года, а сам процесс реконструкции пройдет с 2026 по 2028 годы. Открытие гостиницы запланировано на начало 2028 года.

Ирина Пичурина