Следствие взломало хакеров

ФСБ сообщила о задержании двух хакеров, работавших, по данным силовиков, на Украину. Задержанные, компьютерщики из Томска и Кузбасса, по версии спецслужбы, участвовали в кибератаках на информационные ресурсы России. Первый оказывал содействие хакерским группировкам с Украины, второй являлся участником кибервойск этой страны. В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела о государственной измене, за что им грозит пожизненное лишение свободы. Признали ли хакеры вину, следствие не сообщает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание сотрудниками ФСБ гражданина РФ, обвиняемого в госизмене

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости Задержание сотрудниками ФСБ гражданина РФ, обвиняемого в госизмене

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Томске и Кузбассе сотрудники ФСБ задержали двух хакеров (их имена не раскрываются), участвовавших, по данным спецслужбы, в кибератаках на информационные ресурсы России. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В поле зрения томских силовиков оказался студент одного из местных вузов, «выражавший приверженность украинской стороне». По информации источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, он обучался в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники.

Молодой человек, установило следствие, оказывал содействие хакерским группировкам, курируемым силовыми подразделениями этой страны, проводил кибератаки на объекты российской информационной инфраструктуры. Студента задержали.

В Кемеровской области операция по задержанию хакера, которого силовики причисляют к участникам кибервойск Украины, прошла в шахтерском городе Белово. На улице два оперативника в камуфляжной форме с аббревиатурой ФСБ заломили 36-летнему подозреваемому руки и, уложив лицом в землю, заковали в наручники. Дома и на работе хакера силовики провели обыски, изъяв гаджеты, компьютерную технику, а также носители информации.

Органы госбезопасности установили, что кузбассовец с использованием интернет-мессенджера вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб этой страны. «В его составе он осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы России, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны»,— указывается в пресс-релизе Центра общественных связей ФСБ России.

В отношении каждого из хакеров следователи возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству или иностранной организации, максимальное наказание за это — пожизненное лишение свободы).

В сообщениях ФСБ не указано, связаны ли случаи в Томске и Кузбассе между собой.

По решению судов обвиняемые заключены под стражу. По данным источников «Ъ-Сибирь», томскому студенту местом содержания избран столичный СИЗО «Лефортово». Он конвоирован в столицу рейсом «Аэрофлота». О том, признали ли хакеры вину и сотрудничают ли со следствием, пока не известно.

Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе по подозрению в сотрудничестве с Службой безопасности Украины (СБУ) правоохранители задержали 23-летнего жителя Красноярского края. В материалах дела, расследованием которого занимается ФСБ, указывается, что по заданию сотрудников украинских спецслужб мужчина, разделявший «русофобские настроения», снимал объекты инфраструктуры Красноярского края, в том числе железнодорожные узлы, энергетические предприятия, фотографии и видеозаписи он отправлял своим кураторам по закрытым каналам связи.

Константин Воронов, Новосибирск