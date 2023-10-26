Жителя Красноярского края задержали за работу на СБУ

23-летний житель Красноярского края задержан по подозрению в сотрудничестве с Службой безопасности Украины (СБУ). В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России.

В материалах дела, расследованием которого занимается ФСБ, указывается, что по заданию сотрудников украинских спецслужб мужчина, разделявший «русофобские настроения», снимал объекты инфраструктуры Красноярского края, в том числе железнодорожные узлы, энергетические предприятия, фотографии и видеозаписи он отправлял своим кураторам по закрытым каналам связи.

Кроме того, подозреваемый, как сообщается, собирал информацию о предполагаемых местах расположения российских военных в донецком городе Харцызске, где он проживал до переезда в Красноярский край и имел знакомых. Эти места он наносил их на интерактивные карты, а изображения также переправил СБУ. В красноярском УФСБ рассказали, что подозреваемый по своей инициативе вышел на сотрудников спецслужб Украины, используя для этого мессенджер.

По предварительным данным, за передачу данных он получал деньги, сотрудничество продолжалось с ноября 2022 года по январь 2023 года. По ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме иного оказания помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ) ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Константин Воронов, Новосибирск