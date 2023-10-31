ФСО с 1 по 3 ноября проведет в Москве ежегодные учения

Федеральная служба охраны (ФСО) с 1 по 3 ноября проведет ежегодные тактико-специальные учения. Основные этапы учебных мероприятий пройдут в Москве на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совета федерации и Госдумы.

«С 1 по 3 ноября 2023 года в г. Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб Российской Федерации»,— говорится в сообщении службы (цитата по ТАСС). В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, добавили в ФСО.

ФСО также отметила, что в учениях может быть задействована бронированная техника подразделений Росгвардии. Вводить какие-либо ограничения на территории Москвы в связи с учениями не планируют.