Армавирская топливная компания не смогла оспорить приватизацию ТЭЦ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменений решение кубанского арбитража по иску ООО «Армавирская топливная компания» (АТК). Истец пытался оспорить приватизацию комплекса имущества Армавирской ТЭЦ и перевести на себя права и обязанности покупателя объекта — компании «Стройстиль». Ответчиком по делу выступает администрация Армавира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: советские-заводы.рф Фото: советские-заводы.рф

По версии истца, в сентябре 2022 года мэрия заключила с ООО «Стройстиль» договор купли-продажи ТЭЦ с нарушениями требований закона о преимущественном праве покупки. Сумма сделки составила 103,3 млн руб. Часть проданных объектов недвижимости (земельные участки) находились на момент проведения торгов в аренде ООО «Армавирская топливная компания». На спорных участках размещено производство битума АТК — «Армбитум». Вследствие продажи Армавирской топливной компании пришлось остановить производство битума, убытки исчисляются десятками миллионов рублей.

Арбитражный суд Краснодарского края счел требования АТК необоснованными и иск отклонил.

Прокуратура Армавира указала в суде, что администрация нарушила федеральный закон, не направив арендатору предложение о заключении договоров купли-продажи имущества Армавирской ТЭЦ. В связи с чем в адрес главы города было внесено представление об устранении нарушений законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Суд апелляционной инстанции, принимая решение, отметил, что на официальном сайте администрации Армавира и на электронных площадках было размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме. Также суд указал на то, что истец пропустил специальный двухмесячный срок для заявления требований о переводе на себя прав и обязанностей покупателя в судебном порядке и пр.

«Решение Арбитражного суда Краснодарского края оставить без изменения, апелляционную жалобу —без удовлетворения», — постановил Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Армавирскую ТЭЦ, по данным местных СМИ, исключили из схемы городского теплоснабжения в 2019 году из-за износа основного оборудования, в городе ввели в эксплуатацию блочно-модульные котельные.

Подробнее — в материале «Битум застыл на стадии апелляции».

Наталья Решетняк

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