Битум застыл на стадии апелляции

Армавирская топливная компания (АТК) требует пересмотреть в апелляции решение Арбитражного суда Краснодарского края, которым ей было отказано в исковых требованиях по признанию торгов по продаже бывшей Армавирской ТЭЦ недействительными. Истец мотивирует это тем, что было нарушено его преимущественное право выкупа имущества предприятия. АТК долгое время являлся арендатором земельных участков на территории ТЭЦ и собственником производства битума, но, по версии истца, администрация Армавира, нарушив права арендатора, продала имущество адыгейской компании «Стройстиль». Новый собственник, по данным АТК, огородил спорный участок забором, производство битума пришлось остановить. Истец оценивает убытки в десятки миллионов рублей. Юристы находят решение суда первой инстанции обоснованным, но не исключают пересмотр дела.



Армавирскую ТЭЦ исключили из схемы городского теплоснабжения в 2019 году из-за износа основного оборудования, ее территорию отдали в аренду АТК

Фото: советские-заводы.рф

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу ООО «Армавирская топливная компания» о признании недействительными торгов по приватизации Армавирской ТЭЦ. Ответчиком по делу выступает администрация Армавира. Истец полагает, что договор купли-продажи объекта от 22 сентября 2022 года был заключен с нарушениями требований закона о преимущественном праве покупки, в связи с чем просит перевести на него права и обязанности покупателя — компании «Стройстиль». Ранее Арбитражный суд Краснодарского края счел требования АТК необоснованными и иск отклонил. Апелляционную жалобу 23 октября рассмотрит судья Михаил Величко.

Согласно материалам дела, администрация Армавира 1 июля 2022 года разместила на своем сайте информацию об аукционе по приватизации бывшей городской ТЭЦ. По данным местных СМИ, объект исключили из схемы городского теплоснабжения в 2019 году из-за износа основного оборудования, в городе ввели в эксплуатацию блочно-модульные котельные.

В имущественный комплекс вошли: насосная станция, железнодорожный подъездной путь, мазутные хранилища, газораспределительный пункт, здание главного корпуса и пр. Общая площадь производственной территории — 9,2 га.

16 сентября 2022 года имущество ТЭЦ продали по начальной цене в 103, 3 млн руб. Победителем было признано ООО «Стройстиль» (единственный участник торгов).

Часть проданных объектов недвижимости (земельные участки) находились на момент проведения торгов в аренде ООО «Армавирская топливная компания». Договор аренды был заключен в декабре 2018 года и несколько раз продлевался, последний истекал 19 августа 2022 года. Месяцем ранее АТК просила мэрию его продлить. На спорных участках размещено производство битума АТК — «Армбитум», которое включает: газопровод, установку модификации битума, резервуар для хранения нефтепродуктов объемом 2 тыс. кубометров и четыре емкости объемом 75 куб. м. Данное имущество оформлено в собственность в АТК.

Истец считает, что организатор торгов нарушил его преимущественное право выкупа, продав ТЭЦ компании «Стройстиль». Вследствие чего Армавирская топливная компания не может выполнять принятые на себя обязательства перед партнерами: производство битума пришлось остановить.

Рассмотрев доводы сторон, АСКК не нашел оснований для признания торгов недействительным.

Генеральный директор Армавирской топливной компании Анна Якушевская рассказала «Ъ-Кубань», что в настоящий момент новый собственник имущественного комплекса ТЭЦ не ведет хозяйственную деятельность на объекте, но огородил забором территорию, где размещено производство битума. По оценке Анны Якушевской, убытки АТК составляют не менее 40 млн руб., они включают стоимость имущества и потери от простоя.

Юрист ответчика Инна Розгова сообщила «Ъ-Кубань», что у компании «Стройстиль» были планы восстановить работу ТЭЦ, однако комментировать подробности проекта по телефону собеседница отказалась.

В администрации Армавира на запрос «Ъ-Кубань» в момент подготовки материала не ответили. В прокуратуре Краснодарского края (выступает третьим лицом в споре) оперативно участие в деле не прокомментировали. По словам госпожи Якушевской, надзорное ведомство поддерживает позицию АТК, считая приватизацию незаконной.

По мнению руководителя практики «Недвижимость. Земля. Строительство» адвокатской конторы «Сотниковы и Партнеры» Елены Сотниковой, истец совершенно обоснованно сослался на положения ФЗ №159, который устанавливает преимущественное право для арендатора государственного и муниципального имущества, однако не учел некоторые нюансы: для возникновения преимущественного права необходимо существование арендных отношении более двух лет, а между краткосрочными договорами аренды, которые заключал истец в отношении спорного имущества, имелись периоды, когда договоры прекращались. И суд это обстоятельство учел.

«Суд обоснованно, на мой взгляд, сослался на то, что переход права собственности не влияет на арендные отношения и положение арендатора не ухудшает. Поэтому говорить о возникновении убытков преждевременно. Если истец сможет представить дополнительные доводы в подтверждение своего преимущественного права и сумеет обосновать необходимость принятия этих доводов и дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции, то шансы есть»,— говорит адвокат. Кроме того, по мнению госпожи Сотниковой, стоит рассмотреть возможность договориться с новым собственником, если обе стороны готовы на это.

Наталья Решетняк

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