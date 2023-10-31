На Кубани второй день фиксируются сбои в работе Telegram

Во вторник, 31 октября, неполадки в работе Telegram в некоторых регионах России продолжаются. Большинство жалоб, как и прежде, поступает из Краснодарского края – 37% от общего числа, говорится на сайте сбой.рф.

Жалоб 31 октября было зафиксировано гораздо меньше, чем днем ранее – 1,5 тыс. против 24,3 тыс. Неполадки наблюдаются у жителей Ростовской области (15% от общего числа жалоб), Стоврополья (10%), Воронежской области (8%), Волгоградской области (7%), Дагестана (4%) и других регионов.

До этого последний крупный сбор в работе Telegram произошел в конце августа. Тогда на плохую работу мессенджера пожаловались больше 7 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков

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